Balneari, i numeri di una crisi

Lavoro stagionale, la denuncia di Alleanza Verdi e Sinistra: "Condizioni inaccettabili". Mentre la spiaggia di velluto assume l’aspetto invernale, monta la polemica sulle condizioni dei lavoratori stagionali, 160 in meno rispetto al 2024.

"Una realtà completamente diversa da quella narrata – spiega Enrico Pergolesi di Avs –. Sullo spirito di accoglienza dei nostri operatori non abbiamo nulla da eccepire; sul costo degli eventi – si stima al momento oltre un milione e mezzo di euro spesi – avremmo invece molte considerazioni da fare, che proporremo nella sede più opportuna, quella del Consiglio Comunale in occasione della sessione di Bilancio".

Ma l’azione di Verdi e Sinistra si è indirizzata soprattutto "al lavoro stagionale nel settore turistico-ricettivo, anche perché da tempo siamo preoccupati dai tanti segnali relativi a un progressivo degrado delle condizioni di lavoro nel settore".

Lo scorso 25 settembre Avs aveva denunciato una grave violazione dei principi di trasparenza e di accesso ai dati pubblici, violazione per cui si sono riservati di rivolgersi al Difensore civico regionale.

"Abbiamo richiesto al Centro per l’Impiego di Senigallia i dati relativi agli avviamenti nel periodo maggio-agosto (dal 2021 al 2025) per i settori Ateco ’Gestione di stabilimenti balneari’ e ’Attività dei servizi di alloggio e ristorazione’ – prosegue Avs –; nelle mensilità considerate, gli avviamenti totali relativi al 2025 hanno registrato una flessione rispetto all’anno precedente (170 avviamenti in meno nel 2025 rispetto al 2024)".

Più preoccupante ancora è però il dato relativo al numero degli occupati.

"I lavoratori coinvolti nella stagione 2025 – proseguono i Verdi e Sinistra Italiana – sono stati 3.001 contro i 3.161 del 2024. Il dato è in calo anche in rapporto alle stagioni 2023, 2022 e 2021. Evidentemente non era colpa del reddito di cittadinanza – abolito nel 2023 – se le imprese del settore non riuscivano a reperire il personale".

Le tipologie contrattuali Le tipologie contrattuali più utilizzate sono state quella del lavoro intermittente, a chiamata, con 1.068 avviamenti (il 30.6% del totale) e quella del lavoro a tempo determinato con 1.946 avviamenti (il 55,7% del totale).

Sulla difficoltà di reperire lavoratori stagionali si erano espressi anche i sindacati, in quanto il lavoro a tempo determinato, che normalmente dovrebbe essere la forma contrattuale tipica del lavoro stagionale, ha subito una flessione nell’ultimo anno, in occasione di un incremento dei contratti part-time.

Silvia Santarelli