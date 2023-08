Balneari, la polemica: "Attacchi assurdi"

"È incomprensibile l’attacco dei Riformisti per Falconara nei confronti dei balneari". Così Alessandro Filippetti, presidente Falcomar, il consorzio della stragrande maggioranza dei concessionari cittadini –, replica al polo dei centristi che si era espresso sul Carlino. Il titolare dello chalet Mirco&Ale, in particolare, risponde nel merito delle critiche mosse circa le lungaggini che hanno prodotto, di fatto, anni di immobilismo per la risoluzione degli sversamenti a mare e dei conseguenti divieti di balneazione (l’ultimo è stato rimosso due giorni fa, ndr). "Fa rabbia vedere che alla fine della giostra si è ritornati nella sostanza al progetto originario, che prevedeva le opere lungo l’arenile, sempre osteggiate dagli operatori di spiaggia, principale motivo questo dei ritardi e rinvii per l’ascolto interessato avuto dagli amministratori di Falconara", hanno riferito i Riformisti per Falconara, alludendo alla scelta della condotta scatolare interrata associata ad altre tubazioni nella zona sud, ma anche evidenziando le risorse non ancora stanziate per attuare il maxi progetto da 22 milioni tra Viva Servizi e Comuni di Ancona e Falconara. "Bisogna informarsi prima di parlare a vanvera – punta il dito Filippetti –. Il progetto del 2004 è stato un totale fallimento e non ha nulla a che vedere con l’attuale progetto presentato dal sindaco Stefania Signorini e dai vertici di Viva Servizi. Invece che attaccarci, dovrebbero ringraziarci se abbiamo esposto le nostre preoccupazioni su un intervento che non ha nemmeno attenuato il problema degli sversamenti. Andate a parlare con gli operatori di Palombina Vecchia – chiude –, che hanno anche subito danni da quell’intervento. Non si possono mischiare le pere con i fichi quando si parla di cose serie. Il progetto delle vasche volano è stato considerato obsoleto dai tecnici, non dai bagnini".

Giacomo Giampieri