Bambina di 5 anni cade dal terzo piano del palazzo di via Rovereto ad Ancona: come sta

Ancona, 1 febbraio 2025 – Una bambina di 5 anni, disabile, è caduta questa mattina dalla finestra posta al terzo piano di un palazzo di via Rovereto, ad Ancona. Un volo di oltre sette metri. L’allarme è scattato immediatamente da un vicino di casa, quindi sul posto sono arrivati oltre ai soccorritori del 118 anche gli uomini della polizia e i vigili del fuoco. Momenti drammatici per la famiglia della piccola e per i passanti che a quell’ora si sono accorti ovviamente di ciò che era successo.

Poi il miracolo: la bambina è viva, è stata portata a sirene spiegate all'ospedale Salesi. Ai sanitari della Croce Rossa è apparsa vigile e cosciente. Il colpo sarebbe stato attutito da un albero nel quale è rimasto incastrato anche un peluche forse sfuggito alla bambina.

La piccola sarebbe in gravissime condizioni, in pericolo di vita. I poliziotti di Squadra Mobile, Scientifica e Volanti stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto intorno alle 11.15.

I precedenti

Il 14 novembre scorso a Bologna un bambino di un anno e mezzo precipitò dalla finestra al quarto piano di una palazzina di via Agucchi scivolando dalle braccia della madre che, incinta, si era sentita male. Un volo di oltre 10 metri dal quale si salvò miracolosamente. La sua fortuna fu, a quanto raccontato dai testimoni, quella di non sbattere la testa nella caduta. E, anche, la presenza di uno dei vicini che intervenne subito, praticandogli le prime manovre di rianimazione e salvandogli probabilmente così la vita.

Un dramma, quello di via Agucchi a Bologna, che ricordò la tragedia della piccola Fatiha Nur Molla, la bimba di quattro anni morta lo scorso agosto, sempre a Bologna, precipitando dal terzo piano del palazzo in cui abitava in via della Campagna, in zona San Donato. Un lutto che ha straziato una famiglia e tutta la città, vicina al dolore dei genitori della piccola.