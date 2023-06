Bambina molestata, ora indaga la Procura

Le molestie nei confronti di una bambina da parte di un anziano saranno ora pane per la Procura dei minori che ha ricevuto gli atti trasmessi dalla polizia locale intervenuta giorni fa nell’androne di una palazzo nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Falconara. La vicenda, come riferito nell’edizione di martedì sul Carlino, si è consumata la scorsa settimana lungo via Flaminia. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe avvicinato la bimba in prossimità dell’androne di una palazzina fronte strada statale.

Lì avrebbe mantenuto un comportamento equivoco. I familiari della piccola si trovavano poco distanti dal posto dove si sarebbe verificata la molestia tanto che, una volta sopraggiunti, avrebbero tentato in un primo momento di farsi giustizia da soli. L’anziano è stato sottratto al linciaggio dei parenti inferociti dagli agenti del Comando di Palazzo Bianchi, che hanno raggiunto il posto in poco tempo, evitando conseguenze peggiori. Una volta separati i contendenti, hanno raccolto le testimonianze dei presenti e quelle dei parenti della bambina.

I familiari della bambina avrebbero riferito della molestia e successivamente l’uomo è stato denunciato.

Lo stesso accusato è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette per effettuare dei controlli medici dopo la zuffa che lo aveva visto protagonista.

La polizia locale ha provveduto a notificare l’accaduto alla Procura dei Minorenni di Ancona, che ora valuterà quale strada intraprendere.

Non è da escludere che l’autorità giudiziaria possa disporre un futuro colloquio nelle adeguate sedi protette per la bimba, come d’altronde per i suoi familiari. Resta una vicenda delicata, complessa e che ha creato sgomento nella comunità falconarese.