Bambina salvata da un genitore. Rimuovono la cabina telefonica: rischia di cadere sugli spuntoni

Rimuovono la cabina telefonica gestita da Tim, vecchia e obsoleta, ma a terra rimangono dei pericolosissimi tondini di ferro. A seguito di questo intervento ieri mattina una bambina ha rischiato di cadere sopra quegli spuntoni e solo grazie a un intervento di una mamma che era nei pressi è stato possibile evitare il peggio. Il fatto è successo a Pietralacroce, nei pressi del plesso scolastico nel cuore della quartiere e la vicenda è stata denunciata pubblicamente sui social.

Oltre alla pubblicazione dei dettagli sull’episodio è stato possibile approfondire il tutto. È stata la persona direttamente coinvolta nella vicenda a segnalare l’accaduto anche all’organo di comunicazione del Comune di Ancona, Informacittà: "Ieri mattina fuori dalla scuola di Pietralacorce è stata rimossa una cabina telefonica e questo va bene _ ha spiegato la testimone oculare del fatto _. Stamattina la ex cabina telefonica si stava trasformando in una probabile scena tragica e questo non va affatto bene. Per fortuna mi trovavo in quel punto e ho preso una bambina al volo prima che ci cadesse addosso. La bambina ci era inciampata sopra salutando il genitore appena scesa dalla macchina.

Successivamente ho rimediato a quel disservizio come meglio ho potuto al momento; ho preso dei pezzi di cartone e li ho attaccati con lo scotch per fare in modo di coprire quei tondini di ferro così pericolosi che spuntavano dal terreno. Purtroppo non ce l’ho fatta a sfilare le due barre, ripeto molto pericolose".

La stessa cittadina alla fine si è rivolta anche ai responsabili di quel lavoro, fatto male e lasciato a metà: "Perché non evitiamo le tragedie quando possiamo visto che già ne accadono tante? Spero che chi di dovere si affretti a togliere quelle barre o almeno mettere dei ferri ad altezza regolare e in sicurezza".

Alcuni residenti hanno provato a sistemare la cosa in attesa che la società intervenga per eliminare quegli spuntoni e ripristino la piena sicurezza.

Alcune settimane fa il Carlino aveva realizzato un servizio dedicato proprio alle vecchie cabine telefoniche, ormai inutilizzabili, rimaste in città.

La Tim le avrebbe dovute rimuovere entro l’agosto scorso, ma alla fine l’intervento è stato posticipato.

Le cabine telefoniche le avevamo notate in piazza Rosselli alla stazione, in via Colombo al Piano, ma anche in via Veneto all’altezza del palas, in largo Sangallo a Capodimonte e altre ancora.