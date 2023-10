Bambini al Parco zoo tra zucche e animali

La ricorrenza di Halloween accende l’ultimo evento dell’anno al Parco Zoo Falconara. Tra zucche e dolcetto o scherzetto, domenica i bambini potranno festeggiare in compagnia degli animali ospitati nella struttura. Numerose le attività in programma: dai laboratori creativi ed esperienziali, ai racconti su ippopotamo, gibboni e okapi. Si parte alle 11 all’Angolo Casa Natura con il laboratorio esperienziale ‘Zucca per tutti’. I partecipanti potranno preparare un gustoso arricchimento per gli animali. Come? Svuotando le zucche e riempiendole di prelibatezze vegetali che saranno assaporate dai gibboni, protagonisti dell’incontro delle 12 con le biologhe del Parco. Nello spazio dedicato a queste piccole e agilissime scimmie, le esperte sveleranno tante curiosità sul loro cibo preferito. A seguire, alle 14.30, un altro appuntamento del talk ‘La biologa racconta’ per conoscere meglio la famiglia okapi con il cucciolo Italo, il primo esemplare nato in Italia. Alle 15, sempre all’Angolo Casa Natura, si terrà il laboratorio creativo ‘Dolcetto o Scherzetto?’. I bambini potranno mettersi all’opera e realizzare creazioni per Halloween insieme al personale di Baby Planner Italia. Infine, alle 16, tutti a conoscere l’ippopotamo Pippo e la sua merenda preferita.