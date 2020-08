Ancona, 17 agosto 2020 - Bambino di 7 anni cade da quasi tre metri di altezza davanti alla seggiola del Papa. Tragedia sfiorata, ieri, al Passetto. Erano da poco passate le 17 quando una famiglia - madre, padre e figlio di 7 anni - decide di andare ad esplorare le meraviglie più nascoste del Passetto, avventurandosi là dove termina la spiaggia percorribile. È qui che sorge una scogliera quasi impossibile da attraversare: o la si attraversa via mare, nuotando in direzione grotta azzurra, o ci si arrampica sull’alto scoglio bianco, correndo, purtroppo, anche il rischio di cadere. È la seconda opzione che ha scelto il piccolo di 7 anni: arrampicarsi. Il bambino, arrivato in alto, sarebbe scivolato; forse gli ha fatto impressione l’altezza o probabilmente lo ha tradito un movimento scorretto del piede. Fatto sta che è caduto rovinosamente ai piedi della scogliera, rotolando sulla roccia per diversi metri.

Disperate le urla della madre, che ha temuto il peggio, là dove non passa quasi mai nessuno. Il padre si è subito lanciato in acqua per raggiungere il figlio. I genitori non sapevano a chi chiedere aiuto, anche perché il segnale telefonico è debole. Ma in quei precisi istanti, in quel luogo isolato dal mondo, al termine del litorale cittadino, destino vuole che passasse un operatore sanitario. Si tratta del soccorritore della Blu pubblica assistenza che fino alle 17 era in postazione fissa sotto l’ascensore.

Lui, dopo aver smontato dal lavoro, ha deciso per una passeggiata verso la seggiola del Papa con la fidanzata, che lo aveva raggiunto. Fuori servizio, senza divisa, né presidi medici con sé, quel ragazzo non ci ha pensato su e, dopo aver sentito le urla, ha stabilizzato il piccolo e tranquillizzato i genitori. Poi, è corso a perdifiato in medicheria. Dopo aver preso tutto l’occorrente, si è fatto largo tra i passanti, a piedi nudi. Una corsa contro il tempo. Tornato sul posto per la medicazione in attesa dell’ambulanza, il piccolo, sotto choc, era inavvicinabile. È stato il padre, su indicazione del soccorritore, a immobilizzarlo con collare e ked. La barella, che non poteva raggiungere l’impervio luogo dell’incidente, ha così atteso l’arrivo del bimbo, in braccio al padre. Ora è in osservazione al pronto soccorso del Salesi, dove non ha mai perso conoscenza e non sarebbe in pericolo di vita.