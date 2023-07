Bambino si Perde in Centro, Alla Fine Soltanto un Grande Spavento

Bambino di una decina di anni si perde in centro, rintracciato da una volante della polizia in piazza Roma e riconsegnato alla mamma, molto preoccupata. Alla fine la storia si è conclusa soltanto con un grande spavento, ma per alcuni minuti c’è stata grande apprensione in centro ieri mattina attorno a mezzogiorno. Per cause ancora in corso di accertamento il ragazzino ha perso il contatto con la madre. Sono state poche decine di minuti di assoluto spavento, fino a quando una pattuglia della squadra volanti della polizia dorica ha rintracciato il ragazzino. Il ritrovamento è avvenuto nella centralissima piazza Roma. Il piccolo si stava guardando intorno all’altezza dell’edicola dei giornali della piazza, quando da corso Garibaldi è salita la vettura delle volanti. Uno degli agenti ha chiamato il bambino col suo nome e lui ha risposto. Subito la richiesta di salire a bordo della vettura di polizia che ha trasportato il ragazzino per poche centinaia di metri dove lo stava aspettando la madre. La donna, infatti, aveva subito dato l’allarme dopo che aveva perso contatto col figlio. Alla fine, proprio in fondo a corso Mazzini, c’è stato il ricongiungimento tra madre e figlio e tutti hanno trovato un respiro di sollievo.