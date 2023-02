Bambino si perde per un’ora al Carnevale: trovato vicino alla chiesa

L’hanno chiamato a lungo tra la folla ma era scomparso. Un attimo prima si trovava lì accanto, vestito con il suo costume di Carnevale a divertirsi con gli amichetti durante la tradizionale festicciola. Poi è sembrato svanire nel nulla. Quel piccolo, osimano di dieci anni, ieri pomeriggio si trovava alla festa della parrocchia di Carnevale a San Biagio di Osimo. La mamma è andata nel panico. Tutti si sono messi alla sua ricerca spasmodica nei dintorni. Sono stati anche chiamati i carabinieri del comando locale perché di lui sembrava essersi persa ogni traccia. L’hanno trovato alla fine, nei pressi della chiesa, ma circa un’ora dopo, un tempo già lungo che è sembrato eterno alla mamma e a tutti coloro che con lei l’hanno cercato nelle vicinanze. Pare stesse giocando a nascondino e avrebbe perso la cognizione del tempo, come spesso accade ai bambini, divertito com’era per il pomeriggio passato con gli amici. Quando l’hanno visto era comunque spaventatissimo. E’ stata una storia a lieto fine, che ha fatto tremare i presenti per tutta la durata della ricerca. Il bambino ha riabbracciato la mamma commossa che ha ringraziato tutti per l’aiuto.