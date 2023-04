Banca di Ancona e Falconara Marittima, utile netto di 2 milioni

Banca di Ancona e Falconara Marittima: il Cda ha approvato negli scorsi giorni il bilancio di esercizio 2022, che sarà sottoposto all’approvazione dei soci alla prossima Assemblea. "I risultati sono molto soddisfacenti e il bilancio si chiude con un utile netto di esercizio di oltre 2 milioni di euro – fanno sapere –. Con una raccolta totale di oltre 600 milioni di euro e impieghi per circa 350 milioni di euro, il prodotto bancario lordo è ormai prossimo al miliardo di euro. I fondi propri a presidio dell’attività creditizia (circa 34 milioni di euro) e le abbondanti riserve di liquidità garantiscono tranquillità alla compagine sociale e alla clientela della Bcc. In questi anni l’Istituto oltre a coltivare la classica attività bancaria di raccolta del denaro e di concessione del credito ha realizzato, e continua a realizzare, importanti attività di contenimento della rischiosità creditizia, nell’interesse dei quasi 5mila soci e 20mila clienti, e nel rispetto rigoroso della normativa di settore". Il direttore Davide Brigliadori sostiene che "i numeri della Banca di Ancona e Falconara Marittima consentono di guardare con fiducia al futuro e permettono all’Istituto di assicurare stabilità e sostegno a tante famiglie e imprese. I 13 sportelli sono sempre al servizio di soci e clienti per soddisfare le loro esigenze. Sottolineo l’attenzione della Bcc verso le tematiche Esg (sociale, ambiente e governance) che nei prossimi anni acquisteranno sempre più importanza nelle scelte di investimento e gestione".