Banca Macerata crolla in trasferta a Lecce. Sconfitta esterna anche per la Smartsystem

AURISPA DELCAR LECCE

3

VOLLEY BANCA MACERATA

1

AURISPA DELCAR LECCE: Mazzone 15, Ferrini 8, Cappio, Arguelles Sanchez 25, Monteiro 2, Lanciani 5, Soncini, Matani, Deserio 13. NE: Mariano, Russo, Scaffidi, Cipolloni, Schiattino. Allenatore: Cavalera.

VOLLEY BANCA MACERATA: Marsili 1, Orazi, Pahor, Fall 4, Penna 3, Casaro 23, Sanfilippo 4, Scrollavezza, D’Amato, Gabbanelli, Zornetta 19, Lazzaretto 9. NE: Ravellino. Allenatore: Castellano.

Arbitri: Lanza e Palumbo.

Parziali: 26-24, 25-21, 22-25, 27-25.

LECCE

È probabilmente mancata la lucidità nei momenti decisivi e così la capolista Volley Banca Macerata torna a mani vuote dalla trasferta in casa dell’Aurispa DelCar Lecce. I maceratesi perdono per due volte i set ai vantaggi e nel quarto la squadra sciupa un set ball. I biancorossi sono chiamati a reagire perché mercoledì saranno in campo contro Casarano per il recupero della 2° giornata di ritorno al Banca Macerata Forum. Coach Castellano conferma Casaro, Zornetta e Lazzaretto, con Fall e Sanfilippo al centro, il Capitano Marsili e il libero Gabbanelli. Nel primo set i biancorossi recuperano lo svantaggio (22-19) e nel momento cruciale (24-24) sono i padroni di casa a spuntarla 26-24. Macerata riparte, ma Lecce viene fuori alla distanza (20-19) e allunga fino al muro decisivo di Arguelles Sanche (25-21). Equilibrio nel terzo set (17-17), Lecce si porta avanti (21-20), poi Macerata ribalta con l’ace di Zornetta e il muro di Penna (21-23) quando chiude i giochi (22-25). Nel quarto set Lecce parte forte (14-8), ma Macerata piano piano rimonta (18-18), si va avanti in equilibrio (22-22) fino al 23-24. Lanciani ferma Lazzaretto e come nel primo set servono i vantaggi: Macerata manca la set ball, Ferrini trova l’ace poi palla out di Zornetta, 27-25 e Lecce vince.