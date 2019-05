Ancona, 20 maggio 2019 - È partito oggi il processo per il crac di Banca Marche (video) dopo il rinvio dello scorso 9 maggio per lo sciopero degli avvocati. Sono imputati l'ex presidente Lauro Costa, l'ex direttore generale Massimo Bianconi e altre 11 figure dirigenziali. Aula piena al quinto piano del tribunale di Ancona, dove davanti al collegio penale presieduto dal giudice Francesca Grassi sono state presentate, tramite 25 avvocati, nuove costituzioni di parti civili: circa 600 tra azionisti ed obbligazionisti. Se verranno accolte, le parti civili al processo arriveranno a superare la quota di 3.500.

Solo l'Unione Nazionale Consumatori ne ha presentare 239 nuove e vanno ad unirsi alle 2.836 già ammesse in fase preliminare. Le accuse contestate ai 13 imputati vanno dalla bancarotta

fraudolenta al falso in bilancio, ostacolo della vigilanza e falso in prospetto. Prossima udienza il 17 giugno. Si deciderà l'eventuale ammissibilità delle nuove istanze di parte civile.

L'accusa, nel processo Banca Marche, è rappresentata dai pm Serena Bizzarri, Andrea Laurino e Marco Pucilli.