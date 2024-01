Bancarelle e furgoni, caos in centro. Corso Garibaldi nella confusione

Bancarelle lato ingresso Galleria Dorica da una parte, furgoni per le consegne dall’altra: corso Garibaldi diventa un far-west. La soluzione scelta dai 25 ambulanti di corso Mazzini delocalizzati dalla sede originale di corso Mazzini a causa dei lavori al Mercato delle Erbe fa subito emergere alcuni disagi. Si tratta di una soluzione sperimentale lunga un mese, a febbraio bancarellari e amministrazione comunale faranno il punto per stabilire eventuali modifiche o accorgimenti.

Alla fine saranno i commercianti a scegliere il da farsi, anche se ciò che si va profilando tutte le mattine dei giorni feriali nella parte alta del corso principale prima o poi presenterà il conto. Dalle 8 alle 10,30 sarà quotidianamente il caos vista la contemporaneità del mercato ambulante, con i 25 banchi posizionati dall’incrocio con via Castelfidardo fino a piazza Roma. Lungo quel tratto di corso ci sono decine di negozi e questi attirano, ogni mattina, decine di furgoni, camioncini e veicoli in genere che effettuano le consegne sfruttando l’opportunità degli orari per il carico-scarico. Regolamento e orari, appunto, che potrebbero essere modificati per evitare il caos che abbiamo notato ad esempio ieri mattina. Attorno alle 10 il corso era invaso dagli automezzi che, assieme alle bancarelle, rappresentavano una muraglia contro il transito dei pedoni, mai così a rischio.

I furgoni entrano nell’isola pedonale da via Marsala e sia a monte che a valle si trovano i banchi degli ambulanti su un lato; sull’altro finiscono spesso con l’imbottigliarsi creando ingorghi e rallentamenti sia lungo il corso che sulla stessa via Marsala, presto in crisi a livello viario per l’inizio vero e proprio del cantiere al mercato coperto. L’amministrazione ha già detto che sarà pronta a modificare qualcosa e il comando della polizia locale ha assicurato la presenza di personale, ma con le risorse della pianta organica ridotte davvero all’osso ieri mattina di vigili urbani in quella zona se ne sono visti praticamente zero. Intanto i posti dedicati agli ambulanti lungo via Marsala vengono costantemente occupati dai veicoli privati. Alcuni stalli con disco orario sono stati posizionati davanti all’imbocco di via Menicucci, altri andranno implementati mano a mano che il grande cantiere procederà, ma bisognerà attendere il primo mese del nuovo regime per verificare la situazione.

Intanto i lavori veri e propri per il recupero della struttura mercatale in stile liberty inaugurata nel 1926 non sono praticamente ancora partiti. Piazzata la segnaletica stradale, i jersey ai varchi, ma la ditta incaricata al momento ancora non si è vista. Si dovrebbe entrare nel vivo dalla prossima settimana. "Il progetto prevede - ricorda il Comune - la realizzazione di una piazza coperta destinata ad attività commerciali e di ristorazione, che accoglierà anche eventi e manifestazioni negli orari di chiusura del mercato. L ‘intervento sarà realizzato con i fondi Pnrr destinati alla rigenerazione urbana, con un investimento totale di 5,8 milioni di euro circa e una durata indicata di 26 mesi".

A proposito di viabilità e di accessi, presto si potrebbe applicare la mozione a firma Jacopo Toccaceli (consigliere di Fratelli d’Italia) che impegna sindaco e giunta a concedere un pass speciale per le consegne all’interno delle Ztl della città. Stiamo parlando, in particolare, di piazza del Plebiscito, visto che la Ztl di via Cialdini non è mai entrata in funzione, sebbene la nuova amministrazione potrebbe crearne altre. In un primo momento la mozione aveva l’intenzione di comprendere anche le aree pedonali, dunque i due corsi cittadini Garibaldi e Mazzini (parte bassa), ma poi è stata limitata solo alle Ztl.