Bancarelle spostate, verso la proroga di un mese

Scade oggi il mese di prova delle bancarelle del mercato ambulante da corso Mazzini a corso Garibaldi, il Comune concede una proroga. Nessuna decisione definitiva sul sito da occupare dai commercianti ambulanti da qui fino al termine dei lavori di recupero del Mercato delle Erbe, fissati entro marzo del 2026. Due anni di passione per i 24 bancarellari sebbene tutti sembrano aver ben digerito la sistemazione temporanea. Gli stessi si aspettavano una proroga più lunga, anche per una programmazione più completa e una certa stabilità, invece la proroga dovrebbe essere più breve, forse ancora di un solo mese, tra le quattro e le cinque settimane. In questo l’assessore comunale con delega al commercio, Angelo Eliantonio, non si è espresso, ma alla fine ha fatto sapere che la decisione finale sarebbe spettata a lui. L’assessore dovrebbe rendere note le sue decisioni nei prossimi giorni, forse già oggi o domani al massimo, formulando anche una serie di considerazioni.

Gli accordi con i bancarellari però sono chiari sin da subito e in questo mese di prova (dall’8 gennaio, alla ripresa dopo le festività natalizie appunto) praticamente tutti hanno espresso gradimento alla soluzione nella parte alta del corso. Rientrate inoltre, almeno così pare, le perplessità, in alcuni casi vere e proprie proteste, di alcuni negozianti del corso principale che si erano lamentati di una presunta copertura delle loro attività da parte delle bancarelle, in effetti spostate verso destra (a scendere), lato galleria Dorica. Il problema, semmai, sembra essere l’opposto per i commercianti del tratto di corso Mazzini da dove le bancarelle saranno assenti per due anni, tra via Marsala e piazza Roma. Il mercato ambulante portava clienti e il peso è stato subito evidente con un calo dei fatturati che non sarà facile recuperare.