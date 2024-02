Bancarelle traslocate. Proroga al 31 marzo

Sarà prolungato fino al 31 marzo il periodo sperimentale di collocazione delle bancarelle del mercato di corso Mazzini nel tratto di corso Garibaldi compreso tra piazza Roma e via Marsala. Lo spostamento era avvenuto a fine gennaio ed è dovuto all’allestimento del cantiere della ristrutturazione del mercato centrale delle Erbe. Nella seduta di ieri della giunta, l’assessore al Commercio Angelo Eliantonio ha riferito che ad oggi non si sono riscontrati particolari disagi, grazie anche all’assenza di manifestazioni ed eventi concomitanti con il mercato. Proseguono nel frattempo i lavori al Mercato delle Erbe, ma l’ingresso è agibile e i banchi e i negozi sono aperti. Dopo le interlocuzioni avute con gli operatori, il Comune ha predisposto una segnaletica per indicare che il mercato è completamente operativo.