Bancarotta fraudolenta: arrestato un 51enne

Condannato a tre anni di carcere per bancarotta fraudolenta. A finire nella casa circondariale di Montacuto ad Ancona uno jesino titolare di una società che opera in città.

Gli agenti del commissariato di Jesi hanno proceduto all’esecuzione di un ordine di carcerazione nei confronti dell’uomo.

Sono entrati in azione due giorni fa, di mattina, quando i poliziotti hanno ricevuto, dall’Autorità Giudiziaria anconetana, l’ordine di procedere alla carcerazione di uno jesino 51enne che, appunot, deve scontare la pena di 3 anni di reclusione comminata a seguito di una sentenza di condanna arrivata dopo il riconoscimento del l reato di bancarotta fraudolenta.

I fatti contestati all’uomo risalgono al 2017 quando lo jesino, che è il legale rappresentante di una società di capitali esercitante proprio in città, frodava i creditori distraendo ed occultando i beni aziendali. Allo stesso tempo era stato sorpreso a distruggere e falsificare le scritture sociali. Tutto alla luce di una serie di indagini che poi avevano portato a processo l’uomo.

All’esecuzione della condanna, la polizia jesina ha accompagnato la sottoposizione alle pene accessorie.

Nel dettaglio si riferiscono alla inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale, ovverop la chiusura dell’attività, e, inoltre, alla incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa: l’uomo non potrà ricoprire incarichi direttivi in altre società. Tutto previsto nella sentenza di condanna per il 51enne.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato rinchiuso a Montacuto.