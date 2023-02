Banchetti e incontri: candidati tra i cittadini

Dai banchetti capillari di Marco Baldassini e la sua coalizione (liste civiche Ancora Falconara, Vola Falconara e Terzo Polo con Italia Viva, Azione e Partito socialista) fino alla presentazione della ricandidatura del sindaco Stefania Signorini (verso il secondo mandato, sostenuta da civici e partiti tradizionali di centrodestra ma senza simboli) programmata per domani alle 18 al ristorante l’Anello d’Oro. Ma si muovono anche Anna Grasso, candidata sindaco per Falconara Libertas, e Annavittoria Banzi, Pd, Movimento 5 Stelle, Cittadini in Comune e SiAmo Falconara. Grasso, in questi giorni, sta "passeggiando" per la città raccogliendo suggerimenti e istanze delle persone sulle cose da migliorare. Domani alle 11 si presenterà alla comunità, partendo dal circolo Quercetti di Castelferretti. Ieri sera alle 21.15, invece, Banzi ha tenuto un’assemblea pubblica presso i locali della Volley Game al centro commerciale ‘Le Ville’ di fianco alle Poste. Gli obiettivi: "Confrontarci e discutere su luoghi e progetti – ha detto -, approfondire i bisogni e le aspettative dei cittadini, mappare info utili su spazi e servizi, individuare le criticità e le priorità di intervento sul territorio, condividere con i cittadini nuovi percorsi di sviluppo del quartiere". Non un caso: per Banzi, dopo la camminata elettorale di sabato scorso, un altro incontro nella sua Palombina Vecchia. Il luogo dov’è nata e, storicamente, una roccaforte della sinistra sulla quale imperniare la campagna destinazione il Castello. Due eventi su due nel quartiere, poi inevitabilmente dovrà esplorare anche altri territori cittadini per farsi conoscere. Quanto a Baldassini, in attesa della presentazione ufficiale di domani di Signorini, lui e la sua squadra incontreranno la cittadinanza oggi alle 18, sempre al Quercetti di Castelferretti, una frazione molto popolosa e grande bacino di voti.