Banchine elettrificate entro giugno 2026

Rendere i porti di Ancona e di Ortona, in provincia di Chieti, più adeguati ai nuovi standard e rispettosi dell’ambiente. È l’obiettivo di due appalti, aggiudicati, per la costruzione dell’infrastruttura di cold-ironing, il sistema di elettrificazione che consentirà a traghetti e navi in porto di essere alimentati da terra con energia elettrica e poter spegnere i motori, ad Ancona, e per elettrificare le banchine dove operano le gru a Ortona. Nel capoluogo marchigiano, l’intervento interesserà sei banchine utilizzate per il traffico dei traghetti e sarà realizzato con i fondi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr. L’appalto integrato, che include progettazione esecutiva e realizzazione delle opere, è stato affidato per un importo di 4,298 milioni di euro. L’aggiudicazione dell’autorità di sistema portuale avviene con un mese di anticipo rispetto all’obiettivo indicato dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 31 marzo. L’impianto sarà costituito da cavidotti interrati nella sede stradale nella zona del porto, con l’installazione di specifiche cabine. Sarà indipendente dalla rete elettrica utilizzata per i servizi generali del porto. Potenza prevista 9 megawatt, realizzazione entro giugno 2026.