Banco farmaceutico compie 25 anni: le iniziative

Nel 2025 Banco farmaceutico compie 25 anni e, da oggi (martedì 4) a lunedì 10 febbraio, si svolgerà la 25esima edizione delle Giornate di raccolta del farmaco. In oltre 5.800 farmacie italiane è chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi. Sono 71 le farmacie della provincia di Ancona in cui si svolge la raccolta. I volontari del Banco saranno presenti soprattutto nella giornata sabato 8 febbraio. I farmaci raccolti sosterranno 20 realtà benefiche del territorio che hanno espresso un fabbisogno di 9.100 confezioni di farmaci.

Nella regione Marche le farmacie che hanno aderito sono 199 e grazie al loro supporto sarà possibile rispondere alla richiesta di 26.700 farmaci avanzata da 96 Enti che nel territorio aiutano le persone che non si possono permettere di acquistarli.

Durante l’edizione del 2024, nella provincia di Ancona sono state raccolte 7.450 confezioni (pari a un valore di 64.029 euro) che hanno aiutato gli ospiti di 19 Enti. Nelle Marche, invece, raccolte 20.658 confezioni, per 177.577 euro. I medicinali raccolti hanno contribuito a curare 11.290 persone aiutate da 95 realtà caritative del territorio.

A livello nazionale i farmaci raccolti saranno consegnati a più di 2mila realtà benefiche che si prendono cura di almeno 436.000 persone in condizione di povertà sanitaria.