Banco Marchigiano Subissati in semifinale promozione B2 femminile

Il Banco Marchigiano Subissati, la principale squadra dell’US Pallavolo Senigallia, ha fatto il bis. La società neroazzurra, che può vantare anche altre squadre nel settore femminile e una serie D maschile, ha raggiunto la semifinale promozione per la B2 femminile, superando il suo turno dei quarti di finale.

Il sestetto neroazzurro, quarto nella stagione regolare, nei quarti ha vinto entrambi i match col Bottega: prima il 3-2 in trasferta a Vallefoglia, rimontando da 0-2, poi il bis sabato scorso in casa nel palasport di Campo Boario, dove ha vinto per 3-1 con parziali di 25-17 25-17 22-25 25-17.

Centrata così la seconda semifinale promozione consecutiva, dopo quella dello scorso anno che è anche il miglior risultato della storia della società, mai così vicina alla serie B2, categoria dove non è mai stata. Un risultato che si aggiunge alla positiva stagione della squadra maschile di coach Francesco Fini sponsorizzata Security Tape, che ha agevolmente conquistato la salvezza in serie D, dove era neopromossa.

Ora l’attenzione va però tutta alla semifinale promozione di C femminile del Banco Marchigiano Subissati guidato da coach Roberto Paradisi, che dopo aver eliminato il Bottega, affronta l’Apav Calcinelli-Lucrezia. Gara 1 sabato 17 maggio alle ore 21, a Lucrezia; gara 2 sabato 24 maggio alle ore 21 in casa a Senigallia; eventuale gara 3 mercoledì 28 maggio a Lucrezia, ancora alle 21. Chi passa il turno va in finale contro la vincente dell’altra semifinale tra Nuova Collemarino e Virtus Fano.

