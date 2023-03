Bancomat intelligente nella zona di Frasassi

Verso un bancomat "intelligente" in prossimità delle grotte di Frasassi che richiamano decine di migliaia di turisti specie nella bella stagione. "A seguito della comunicazione da parte di Intesa Sanpaolo riguardante la chiusura delle filiali dei comuni di Genga, Cerreto d’ Esi, Staffolo e Serra San Quirico – spiega il sindaco Marco Filipponi (nella foto) – come amministrazione comunale stiamo cercando di trivare un accordo formale con l’istituto di credito affinché venga installato un "bancomat intelligente" nelle zone limitrofi alla locazione attuale (Camponocecchio). Questo intervento risulta particolarmente sentito e strategico per la popolazione, per l’importante flusso turistico che vede interessato il territorio durante l’anno nonché per le numerose attività commerciali presenti. Il Comune di Genga – conclude il primo cittadino – si è reso disponibile a predisporre un locale per l’installazione del futuro bancomat. Siamo in attesa di conoscere l’esito della richiesta da parte di Intesa Sanpaolo". La soluzione di sistemare un bancomat in prossimità delle Grotte sarebbe vicina.