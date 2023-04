Banconote false, finta rapina e cocaina: arrestato un ristoratore

Ha un cumulo di pene da scontare, la polizia porta in carcere un ristoratore dorico. A dare esecuzione al decreto disposto dalla Procura, nei confronti di un 40enne, è stata la Squadra mobile. L’uomo deve scontare 3 anni, 8 mesi e 7 giorni di reclusione relativi a tre sentenze per una spendita di monete false, un furto in appartamento aggravato ed in concorso, una ricettazione e simulazione di reato risalenti rispettivamente agli anni 2010, 2011 e 2019.

Nel maggio del 2010 gli investigatori della Squadra Mobile, Sezione Reati contro il Patrimonio, avevano colto l’uomo nella flagranza del reato di detenzione di 100 banconote false, del taglio di 50 euro ed era stato arrestato. Nell’episodio risalente al 2011 la polizia lo aveva denunciato insieme ad altre tre persone perché avevano inscenato una finta rapina in casa, per 15mila euro.

Nell’ultimo episodio, risalente al 2019, il ristoratore aveva indicato ai poliziotti il nascondiglio di una partita di droga dicendo che era di una persona quando poi gli agenti avevano scoperto che era la sua. Il 40enne è stato preso da casa mercoledì e portato direttamente a nel carcere di Montacuto dai poliziotti della Squadra Mobile.