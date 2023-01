Banda delle carte d’identità: è stata sgominata grazie a un’impronta

SIROLO

Assaltavano gli uffici anagrafe comunali per fare razzia di carte di identità nuove di zecca che poi rivendevano sottobanco, favorendo così l’immigrazione clandestina. A sgominare la banda specializzata nei furti erano stati i carabinieri della Compagnia di Osimo, arrivati fino in Campania per seguire le tracce del gruppo. Era maggio del 2020. Per sette di loro furono emesse anche le custodie cautelari in carcere per i reati di concorso in furti pluriaggravati: 22 quelli contestati, di cui 5 furono tentati, ai danni di uffici comunali, agenzie di servizio e anche negozi. Cinque erano rimasti indagati a piede libero. La banda è ora finita a processo al tribunale di Ancona dove in 11, tre sono donne, tutti del Napoletano, risultano imputati.

I colpi furono messi a segno tra agosto del 2019 e febbraio del 2020. Per la provincia di Ancona toccarono le città di Sirolo e Senigallia. Per quella di Pesaro e Urbino riguardò Mondolfo. Altre città d’Italia furono coinvolte, da L’Aquila a Napoli passando per Avellino, Benevento, Arezzo, Bari, Caserta e Salerno. Per sei mesi i carabinieri avevano indagato, con l’aiuto dei colleghi di altri reparti dell’Arma in Italia. Il modus operandi era sempre quello: eludere i sistemi di allarme ed entrare negli uffici passando dalle finestre. A far partire l’indagine è stato il furto avvenuto all’interno degli uffici dell’anagrafe del Comune di Sirolo, la notte del 19 agosto del 2019. I ladri portarono via solo un casco in dotazione alle moto dei vigili urbani. Ieri il processo si è aperto con la testimonianza, davanti al giudice Corrado Ascoli, dell’ex comandate dei carabinieri di Numana, Alfredo Russo.

Il militare ha riferito come avevano trovato un’impronta sul vetro rotto, poi riconducibile ad uno della banda, e come sia le telecamere di videosorveglianza lo avevano ripreso in zona e anche le celle telefoniche agganciate al suo cellulare lo avevano registrato lì. Il 19 dicembre del 2019 toccò al comune di Mondolfo, sottratte 648 carte d’ identità in formato cartaceo, il 22 gennaio 2020 a Senigallia dove furono rubati solo soldi da un distributore automatico. Alcune carte rubate furono trovate in mano a siriani in Grecia. Prossima udienza il 13 marzo.

Marina Verdenelli