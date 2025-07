Banda dello spray, pena bis per Marchi

La Corte d’Assise d’Appello di Ancona ha condannato anche in secondo grado l’ottavo membro della cosiddetta "banda dello spray", responsabile di furti con spruzzi di spray al peperoncino nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo (Ancona) che, nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 2018, scatenò un fuggi fuggi culminato nella morte di sei persone, cinque minori e una madre 39enne. Per Riccardo Marchi, 26 anni, bolognese, sono stati confermati i 10 anni e 5 mesi di reclusione già inflitti in primo primo grado con rito abbreviato. Le accuse sono di omicidio preterintenzionale plurimo, furto, rapina e lesioni personali.