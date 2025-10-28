Banda di Campocavallo, le indagini continuano: forse altri membri

Si trovano nel carcere di Montacuto, in attesa della convalida dell’arresto da parte del Gip, i quattro 30enni albanesi arrestati in un blitz a Porto Recanati da parte dei carabinieri venerdì notte. Sono ritenuti responsabili di diversi furti anche a Osimo. La refurtiva è stata recuperata e sarebbe quasi interamente riconducibile appunto ai colpi messi a segno a Campocavallo la scorsa settimana.

Come solitamente accade in questi, le forze dell’ordine procederanno a contattare le vittime dei raid, per procedere poi alla restituzione degli oggetti sottratti.

L’assessore alla Sicurezza Lorenzo Bottegoni afferma: "Voglio ringraziare pubblicamente i carabinieri della Compagnia di Osimo che hanno arrestato i soggetti ritenuti responsabili dei furti avvenuti nelle ultime settimane nella nostra zona. Come assessorato alla Sicurezza cercheremo di sostenere la loro attività di controllo del territorio collaborando tramite il comando di polizia locale. Ci saranno nuove assunzioni di cui una imminente, e la redazione di una graduatoria a disposizione del nostro Comune e di quello di Jesi. Inoltre, abbiamo già aumentato gli investimenti per il potenziamento del sistema di videosorveglianza pubblica lungo le arterie cittadine, che grazie al sistema ocr consente di leggere le targhe delle auto, e alle forze dell’ordine di risalire quindi ai mezzi ritenuti sospetti".

Le indagini intanto sono in corso da parte degli stessi militari per capire se ci sono da attribuire altri furti alla banda, itinerante, e composta forse anche da altre persone.