Banda di incappucciati assalta la gioielleria

Ladri si introducono nel centro commerciale Il Maestrale e sfondano le vetrine di ‘Sarni Oro’: è caccia alla banda degli incappucciati. Il colpo è stato messo a segno alle 00.50 di venerdì ai danni della gioielleria presente a poca distanza da uno degli ingressi della galleria. Per introdursi hanno utilizzato la porta d’ingresso lato sud e, armati di mazze ferrate, sono entrati per fare razzia nella gioielleria: hanno scosso la porta ed è scattato l’allarme fumogeno che però non ha bloccato la banda di professionisti. Il vigilantes ha dato l’allarme, ma all’arrivo dei carabinieri i ladri si erano già messi in fuga. Un furto studiato nei minimi particolari, dove, forse con l’aiuto di complici, si sono finti clienti e hanno individuato quali fossero le vetrine contenenti oggetti di maggior valore.

Non si sono fermati nemmeno di fronte all’allarme fumogeno e in una manciata di minuti hanno messo a segno un colpo da migliaia di euro. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso il furto: dalle immagini si vedono quattro o cinque persone, tutte con il volto travisato da un cappuccio che, dopo aver fatto irruzione, con violenza spaccano le vetrine e prendono quanto presente all’interno. Probabilmente con l’ausilio di un complice sono saliti a bordo di un’auto e hanno percorso strada della Bruciata per poi abbandonare il mezzo nei campi e perdersi nel buio della notte. I carabinieri stanno visionando le immagini registrate dagli occhi elettronici, nella speranza di poter risalire all’identità dei responsabili del colpo. Ieri, una parte dell’ingresso della galleria era interdetto da un nastro rosso e bianco, mentre la gioielleria era regolarmente aperta. All’apertura vetri e resti del furto erano già stati rimossi. Non è la prima volta che il centro commerciale ‘Il Maestrale’ finisce nel mirino dei ladri, era accaduto nel 2018 quando ignoti avevano usato un’automobile per sfondare saracinesca e vetrata d’ingresso e una volta dentro avevano ripulito la profumeria Limoni. Non solo ‘Il Maestrale’, ma i ladri si erano introdotti anche al centro commerciale ‘Il Molino calandosi dal tetto e approfittandosi di un lucernaio che gli aveva consentito di entrare direttamente in un negozio di telefonia. Una seconda volta ignoti, con una spaccata, si erano introdotti nel punto vendita ‘Unieuro’ sempre presente all’interno dello stesso centro commerciale.