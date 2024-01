Banda incastrata, il sindaco ringrazia

Banda bulgara dedita alle truffe agli anziani scoperta e denunciata dai carabinieri della Tenenza, anche il sindaco Stefania Signorini esprime il suo apprezzamento ai militari: "A loro va la mia riconoscenza – dice in una lettera indirizzata al Comando provinciale, alla Compagnia di Ancona e agli uomini dell’Arma falconarese -, in particolare al tenente Giuseppe Esposito, per aver messo fine a una serie di furti e raggiri che hanno generato tanto dolore nelle vittime e nelle loro famiglie". Dal primo cittadino, già in campo negli scorsi mesi con un video per avvertire e mettere in guardia gli anziani sulle truffe più diffuse, una mano tesa ai miliari per proseguire la collaborazione e promuovere incontri rivolti alla popolazione: "La tutela degli anziani da furti e raggiri è un argomento che mi sta particolarmente a cuore – conclude il sindaco Signorini – e spero che, con la collaborazione dell’Arma, potranno essere organizzate nuove campagne di informazione e sensibilizzazione, come accaduto in passato. Rinnovo il mio apprezzamento e l’incoraggiamento di tutta la cittadinanza per il vostro impegnativo compito istituzionale, portato avanti con grande capacità umana e professionale".