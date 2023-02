Banda musicale: domenica il concerto ’Note sull’Abisso’

Appuntamento domenica alle 18 alla sala consiliare del Comune di Morro d’Alba con il concerto della Banda musicale cittadina dal titolo "Note sull’Abisso", un’iniziativa che intende celebrare il Giorno della Memoria e ricordare tutte le vittime della Shoah. Il doloroso ricordo di quei fatti drammatici verrà celebrato mediante la poesia, la musica e il loro linguaggio universale mettendo l’accento sulla cosiddetta "musica degenerata" dei musicisti ebrei, slavi e non ariani che fu censurata dal regime nazista. I testi poetici e i brani musicali sono stati accuratamente selezionati attingendo al repertorio della tradizione ebraica, dei film, della musica classica e popolare. Da Mendelssohn e Chopin alla musica popolare ebraica, da "Wiegala" (una ninna nanna cantata da un gruppo di bambini ebrei nelle docce di Auschwitz) alle celebri colonne sonore di capolavori come "Schindler’s List" e "La vita è bella", da Morricone a Guccini e a Bob Dylan, il concerto vuole essere un viaggio musicale per non dimenticare gli orrori di quella immane tragedia che ha sconvolto il mondo. Il concerto è diretto dal maestro Giovanni Pellegrini.