"Bande di bulli e movida violenta, così abbiamo vinto queste battaglie"

di Pierfrancesco Curzi "Così ho combattuto e vinto la battaglia contro le baby gang, i problemi della movida in centro e migliorato la situazione al Piano, oggi un quartiere più normale". Il questore di Ancona, Cesare Capocasa, presentando i dati dell’attività della polizia ad Ancona e provincia nel 2022, oltre ai numeri ha puntato la sua attenzione sui fatti più importanti. Arrivato nel 2021 a dirigere la questura dorica, Capocasa si è subito trovato davanti il problema di quello che lui preferisce definire disagio giovanile: "Parlare di baby gang su Ancona è fuorviante, non c’è nulla di strutturato rispetto a quanto accade al sud dove i giovani vengono materialmente usati dalle organizzazioni criminali o quanto accade in Lombardia. Qui si tratta di fenomeni aggregativi esplosi dopo il lockdown. Era un problema di sistema che andava risolto facendo sistema. In sei mesi, dal novembre del 2021 al maggio scorso, abbiamo fatto molto, stando sul pezzo, tutti i giorni, io compreso che mi sono fatto 7 sabati tra piazza Cavour e piazza Roma. C’era effettivamente un disagio e un malcontento e bisognava prevenire certi atti. Abbiamo emesso 78 Daspo urbani, 94 avvisi orali e 134 fogli di via, ma l’ultimo episodio risale a...