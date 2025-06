Bandiera Blu negli stabilimenti. Il vessillo diventa "porta a porta"

È iniziata ieri la consegna della Bandiera Blù negli stabilimenti balneari della spiaggia di velluto. Il vessillo, dentro una sacca brandizzata Feel Senigallia, è arrivato con consegna ‘porta a porta’ dall’assessore all’ambiente e al porto Elena Campagnolo. Si tratta del 29° riconoscimento assegnato dalla FEE (Foundation for Environemental Education), che ogni anno premia le migliori città costiere in base alla qualità delle acque di balneazione e per i servizi offerti. La Bandiera Blu viene infatti rilasciata alle località rivierasche impegnate nella gestione delle tematiche ambientali, con particolare riferimento alla salvaguardia dell’ecosistema marino. Il riconoscimento tiene conto della qualità delle acque di balneazione e delle attività che le città mettono in campo nella gestione ambientale, nell’organizzazione dei servizi e della sicurezza delle spiagge e nell’educazione ecologica. La spiaggia di velluto ha ottenuto anche la 13° bandiera per gli approdi turistici, rientrando così negli 84 porti d’Italia a cui è stato assegnato il prestigioso vessillo.