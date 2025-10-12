Bandiera della Palestina, il dietrofront. La giunta: "Chiesto parere al prefetto"

Il comune di Osimo, dando seguito alla mozione approvata in consiglio nell’odg sulla Palestina, pur tra le contestazioni dell’opposizione e la delusione dei promotori, aveva affisso mercoledì la bandiera palestinese sulla facciata sopra l’entrata. Poco dopo è arrivata l’ingiunzione prefettizia di rimuoverla, adducendo un regolamento ministeriale che imporrebbe di esporre in sedi istituzionali soltanto stendardi comunali e bandiere italiane e della Ue. "Non sappiamo se in questi giorni siano arrivate alle prefetture circolari del governo filoisraeliano che col pretesto di contenere l’antisemitismo nella ricorrenza del 7 ottobre imponevano una stretta anche sulle esposizioni delle bandiere palestinesi – scrive il coordinamento di amicizia Italia-Palestina –. Riteniamo questa imposizione arbitraria e discrezionale, visto che tale simbolo è di solidarietà verso un popolo. Venerdì il centro si riempirà di bandiere a sostegno della Resistenza del popolo palestinese". Nel comprensorio della Valmusone e della Riviera soltanto Osimo aveva esposto la bandiera, mentre Offagna ha tuttora issato uno striscione che rimanda alla causa, come spiegato dal sindaco Ezio Capitani, contattato dalla Prefettura. "Non c’è stata alcuna ingiunzione prefettizia – assicura la sindaca Michela Glorio –. Il consiglio comunale si era assunto, approvando una mozione a larga maggioranza, un impegno a esporre la bandiera palestinese e si era pensato di farlo sulla facciata principale del Comune".

Mercoledì mattina la sindaca ha voluto fare un approfondimento normativo con il Prefetto, il quale ha evidenziato che un Dpr del 2000 vieta di esporre su enti pubblici bandiere di Stati esteri accanto a quella Italiana e dell’Ue, e quindi si è deciso di evitare l’affissione avvisando la Osimo Servizi, che stava iniziando le operazioni. La bandiera palestinese sarà esposta nei prossimi giorni ai Tre Archi, a Porta Vaccaro, ingresso principale e più visibile in centro storico".

Il prefetto, evidenzia Fratelli d’Italia, "è dovuto intervenire per ristabilire la legalità".

Silvia Santini