Bandiera Verde a sei scuole anconetane

Sei scuole anconetane sono state premiate con le bandiere verdi assegnate dalla Fee per il progetto Eco Schools, ieri mattina in Comune. Sono le primarie Da Vinci e Frank (istituto Posatora Piano Archi), la primaria De Amicis e la scuola dell’infanzia Piaget (istituto Novelli Natalucci),e le primarie Faiani e Antognini (istituto Cittadella Hack). In una sala consiliare gremita di piccoli studenti particolarmente interessati, l’assessore alle politiche educative, Antonella Andreoli, ha illustrato il progetto e ha consegnato le bandiere verdi, che costituiscono tra l’altro uno dei requisiti per l’ottenimento del riconoscimento della bandiera blu. Al progetto hanno partecipato oltre 1200 studenti anconetani.