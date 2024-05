Bandiere blu al vento. Acqua pulita e servizi: le quattro meraviglie sorridono ancora

Sventolano ben 4 bandiere blu nella nostra provincia e sono nei comuni di Senigallia, Ancona, Sirolo e Numana. A Senigallia premiata dalla Fondazione Fee la spiaggia di Ponente e spiaggia di Levante, ad Ancona c’è Portonovo, a Sirolo le spiagge Sassi Neri/San Michele/Urbani e Due Sorelle e a Numana le spiagge di Numana Bassa/Marcelli Nord e Numana Alta. Gli approdi premiati nella nostra provincia sono i più numerosi delle Marche e interessano Marina Dorica, il Porto turistico di Numana e Porto della Rovere a Senigallia. A ritirare il riconoscimento nella capitale, a nome dell’Amministrazione comunale, è stato l’assessore al Turismo Daniele Berardinelli.

Impegno e cura dell’ambiente, monitoraggio delle acque, dei servizi alla persona, della realizzazione di eventi culturali e sociali sono solo alcuni degli indicatori presi in considerazione insieme all’accessibilità alla balneazione per favorire l’inclusione di persone diversamente abili, anche con dotazione di rampe e scivoli. E la nostra baia non fa eccezione visto che presenta un tratto attrezzato nell’area del Molo. Tra i servizi particolari presi in considerazione dal comitato anche quelli in favore degli animali d’affezione e Portonovo si sta attrezzando visto che il nuovo concessionario della piccola spiaggia tra la Torre e le Terrazze ha previsto uno spazio per ospitare i cani, con accesso al mare.

A livello nazionale sono state ben 236 le località rivierasche (per complessive 485 spiagge che corrispondono a circa l’11,5% delle spiagge premiate a livello mondiale) e 81 gli approdi turistici premiati ieri dalla Giuria Internazionale presso la sede del Cnr a Roma. E tra i 14 nuovi ingressi spunta anche una spiaggia marchigiana, quella di Porto Sant’Elpidio che fa salire il numero di Bandiere Blu a 19 (al di sopra della Toscana che ne ha ottenute 18 e della Sardegna che ne ha 15) e porta la nostra regione al quinto posto nazionale preceduta solo da Liguria, Puglia, Campania e Calabria. Nel corso della manifestazione sono state premiate quelle località le cui acque di balneazione sono risultate eccellenti negli ultimi 4 anni, come stabilito dai risultati delle analisi che, nel corso degli ultimi quattro anni, le Arpa (Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente) hanno effettuato nell’ambito del Programma Nazionale di monitoraggio, condotto dal Ministero della Salute. I 32 criteri vengono aggiornati periodicamente in modo tale da spingere le amministrazioni locali ad impegnarsi per risolvere, e migliorare nel tempo, le problematiche relative alla gestione del territorio al fine di una attenta salvaguardia dell’ambiente. Tra gli indicatori considerati ci sono: l’esistenza e il grado di funzionalità degli impianti di depurazione; la percentuale di allacci fognari; la gestione dei rifiuti; l’accessibilità; la sicurezza dei bagnanti; la cura dell’arredo urbano e delle spiagge; la mobilità sostenibile; l’educazione ambientale; la valorizzazione delle aree naturalistiche; le iniziative promosse dalle Amministrazioni per una migliore vivibilità nel periodo estivo.