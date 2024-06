"Bando del Roccheggiani, nessuna interferenza"

Un doveroso riassunto. Prima, tra venerdì e domenica scorsi, l’esplosione del "caso" dello stadio Roccheggiani. Impianto affidato alla gestione dell’Olimpia Juventu Falconara, una società vicina alla maggioranza: l’ex presidente Stefano Veronese è, da un anno, capogruppo di Falconara 2028, lista ideata dall’(ex) assessore Raimondo Baia.

Poi, appunto, nel lunedì nero, le dimissioni (concordate col sindaco Stefania Signorini) del titolare alle deleghe a Sport e Polizia locale. Ufficialmente per motivi personali e familiari, ma la motivazione non avrebbe convinto le opposizioni che hanno parlato di tensioni nel governo della città.

Dunque, martedì, una giornata che è stata segnata da un lato dalle forti critiche della minoranza, dall’altro da lunghi silenzi dal Castello.

Eccetto quelli di Baia, ormai fuoriuscito dalle stanze dei bottoni, che si è raccontato al Carlino lasciando intendere che, un domani, potrebbe tornare addirittura in politica. La Giunta, tuttavia, non è rimasta ferma. Ed ha tentato di sanare lo strappo, specie con il Raggruppamento temporaneo di imprese guidato da Falconarese, club da 105 anni in via dello Stadio, Città di Falconara e Dinamis.

I silenzi, invece, sono stati interrotti ieri. E ci ha pensato, guarda caso, il nuovo assessore allo Sport Ilenia Orologio. L’unica a metterci la faccia pubblicamente: "Le dimissioni nulla hanno a che fare con la questione dell’affidamento in gestione dello stadio Roccheggiani", ha ribadito. Versione conforme a quella di Baia.

E sull’argomento tabù degli ultimi giorni (l’affidamento dell’impianto, appunto). "Questo è avvenuto sulla base di un bando pubblico espletato come previsto per legge da una commissione di gara composta da tecnici, lontana quindi da interessi politici – ha chiarito l’assessore –. Come sempre la volontà dell’amministrazione è quella di tutelare e valorizzare lo sport cittadino e lavoreremo sempre nel rispetto della legge, delle prerogative amministrative e ascoltando le istanze della città".

Quest’ultimo passaggio, in effetti, lascia presagire che ci sarebbero stati diversi contatti tra le società in causa e l’amministrazione nelle ultime 48 ore. Perché il tentativo è quello di individuare una soluzione. Specie per la Falconarese che vanta, oltre alla prima squadra, anche un vivaio (Academy) di quasi 120 ragazzini che, altrimenti, dovrebbero essere convogliati, tutti o quasi, allo stadio Amadio.

Cosa accadrà, ora? Le interlocuzioni proseguono. Intanto Orologio ha ringraziato e salutato Baia: "Abbiamo sempre collaborato per il bene della città, resta la stima reciproca e la mia vicinanza personale".

Giacomo Giampieri