"Bando della cultura, cambieremo alcune cose dal prossimo anno"

Dopo il commercio, i disabili, il porto e via discorrendo l’amministrazione comunale annuncia un nuovo ‘tavolo’. Si tratta della Consulta della Cultura, di cui ha fatto un breve cenno ieri l’assessore Marta Paraventi rispondendo a una interrogazione. L’istituzione dello strumento di confronto e di approfondimento andrà in giunta già nei prossimi giorni prima della comunicazione formale. Intanto l’assessore Paraventi lavora al presente, in particolare al bando per le manifestazioni d’interesse della cultura 2025, tra ammissioni, finanziamenti e annunci: "Cambieremo alcune cose dal prossimo anno sul bando, che ritengo comunque un’iniziativa molto felice. Creeremo due percorsi, uno generale e l’altro dedicato a quei soggetti culturali residenti nel territorio anconetano (Nie Wiem, Spazio Musica e altri, ndr.) già riconosciuti per legge dal Ministero e dalla Regione. Per il prossimo anno farò di tutto per presentare il bando già a gennaio, in modo da coprire tutti gli eventi. Voglio migliorare ancora di più la qualità della cultura in città. Intanto sul bando per le manifestazioni di interesse posso dire che la Commissione di Valutazione si è riunita tre volte e a concluso il suo lavoro di analisi sulle candidature ricevute. Ricordo _ ha detto la Paraventi _ che sono state ammesse 37 associazioni (avevano presentato la candidatura in 39, ndr.) e già oggi (ieri, ndr.) la giunta dovrebbe approvare la graduatoria giovedì. L’amministrazione ha finanziato il bando con 280mila euro, in parte arriveranno dalla prossima variazione di bilancio (da approvare in consiglio comunale il 2 aprile, ndr.)". Sempre ieri botta e risposta tra l’assessore alle politiche giovanili, Marco Battino, e i consiglieri di opposizione Carlo Pesaresi e Susanna Dini sulla situazione della sala prove del Comune, al momento chiusa.