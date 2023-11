Bando di concorso per la polizia locale, il Comune assume due dipendenti

Il Comune di Fabriano assume due dipendenti per il comando di polizia locale. Pubblicato il bando di concorso, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di due posti di "istruttore di vigilanza" nel settore della polizia locale e della sicurezza. Il bando è reperibile nel sito web comunale e le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le 23.59 del 17 dicembre prossimo, esclusivamente attraverso il portale del reclutamento InPA, all’indirizzo https:portale.inpa.gov.it.