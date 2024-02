"Bando discriminatorio". Riaperti i termini

"Concorso per agenti di polizia locale discriminatorio nei confronti delle donne perché richiede la patente A". La denuncia a novembre dei consiglieri Danilo Silvi, FdI, e Roberto Sorci, gruppo ’Sorci Fabriano c’è 30001’ i quali avevano protocollato una mozione per chiedere l’annullamento o la rettifica del bando di concorso per l’assunzione di 2 agenti di polizia locale. E ora il Comune rettifica il bando, estende la platea di candidati e riapre i termini (erano state già 77 le domande presentate). Di fatto ora si apre anche a chi ha la sola patente B e non solo la A come richiesto dai consiglieri di opposizione. Restano valide le domande presentate dai candidati entro il 17 dicembre scorso. Il nuovo bando resterà pubblicato per 15 giorni. Il Comune ha ritenuto di "dover procedere alla riapertura termini, in quanto atto logicamente consequenziale per consentire la partecipazione anche a coloro i quali, pur potenzialmente interessati, non avevano potuto presentare domanda di partecipazione in quanto provvisti della sola patente di guida di categoria B".