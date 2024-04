Bando flop, lo chalet rischia di non aprire

Non riaprirà lo storico chalet dei giardini Regina Margherita: rischia di restare chiuso per tutta l’estate. È andato deserto, infatti, il bando emanato dall’amministrazione comunale, una selezione pubblica per affidare per sei anni la gestione dello chalet coevo alla realizzazione del parco nel secondo decennio del Novecento. L’importo minimo posto a base di gara era stabilito in 32mila euro annui (per l’intera area di 1.060 metri quadrati), a cui sommare la manutenzione straordinaria di cui la struttura necessita. Il criterio per l’aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ma non è stato possibile analizzare alcuna proposta, perché non ne sono pervenute. A pesare probabilmente sono stati l’importante investimento di cui il gestore dovrebbe farsi carico, per un importo quantificato dall’amministrazione comunale in 30mila euro, ma anche il necessario rispetto dei limiti acustici e la difficoltà nell’organizzare serate musicali, considerando che il locale si trova a ridosso delle abitazioni. Lo chalet era stato chiuso dal questore nel recente passato per alcuni episodi di risse tra giovanissimi. Il gestore avrebbe avuto l’obbligo di tenere aperto il punto di ristoro dal 15 aprile al 14 ottobre nell’orario minimo prestabilito, dalle 12 alle 20, con facoltà di aprire anche negli altri mesi dell’anno, a canone di concessione invariato. Ora la giunta Ghergo sta valutando se effettuare un nuovo bando o andare a trattativa privata, ma visti i tempi e i lavori necessari alla riapertura, probabilmente la bella stagione sarà senza lo chalet, per tante generazioni luogo di ritrovo pomeridiano e serale. Un simbolo dell’estate per tanti fabrianesi, specie quando le serate iniziavano molto prima della mezzanotte e quando non c’era per tutti la possibilità di spostarsi in auto. Da riqualificare ci sono la pagoda e il piccolo palco/pista da ballo, realizzato nel 1946 in cemento e graniglia, sul quale insiste un’area con tavoli e sedute all’aperto, pure da recuperare. "La struttura esterna della pagoda – si legge nel bando – versa in un mediocre stato conservativo: andrebbero controllate la copertura (da rinnovare la guaina) e le pareti esterne in parte intaccate dall’umidità. Il porticato esterno non versa in buone condizioni, la struttura è complessivamente da riqualificare oppure da rimuovere. Tutte le sedute esterne, quelle sottostanti il porticato e quelle dell’area centrale all’aperto, versano in cattive condizioni. L’ambiente interno della pagoda risulta molto sporco e in degrado, soprattutto la pedana in legno, che andrebbe completamente sostituita, situazione simile si riscontra nei locali sotterranei in uno stato di forte deterioramento". Da riqualificare anche impianto elettrico e i bagni.