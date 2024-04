Bando indigesto: "E’ irrispettoso"

"A certi bandi diciamo no". L’Associazione italiana design della comunicazione visiva, l’organizzazione di categoria più importante del settore, contro il Comune di Ancona e l’assessore Marco Battino in occasione del bando per un concorso di idee sulla scelta del naming e del logo della ‘Fiera delle start-up e dell’imprenditoria giovanile di Ancona. Tra le ragioni anche il compenso del bando, 500 euro: "AIAP invita professionisti, studenti e cittadini a boicottare attivamente, diffondendo le ragioni della protesta, contro il bando emanato dal Comune di Ancona per il concorso di idee _ scrive l’associazione _. Innanzitutto non viene considerata la progettazione come prestazione professionale qualificata, per il compenso non adeguato alla complessità delle richieste. E poi per una giuria non precisata e non qualificata, non viene garantito l’anonimato delle proposte presentate, il concorso di idee è rivolto a studenti e professionisti in maniera indistinta e i tempi di realizzazione non adeguati al lavoro richiesto. Nella forma, quindi, il bando è irrispettoso della professionalità dei progettisti". Nel 2016 l’AIAP aveva premiato il logo scelto per la Mole e proprio l’ex assessore alla cultura, Paolo Marasca, ha evidenziato la polemica di ieri con il Comune di Ancona con un post social: "L’AIAP è la stessa agenzia che premiò Ancona per il progetto de La Mole. Il riferimento nazionale per chi si occupa di comunicazione. Di nuovo una città alla ribalta".