Bando per attività culturali. Sorpresa, ritorna la Mole

La Mole Vanvitelliana di nuovo al centro della vita culturale cittadina: il bando comunale per le iniziative culturali 2025, pubblicato ieri, prevede infatti la disponibilità di un palco di 10x12 metri ("dimensioni presunte") e 460 posti. È una delle novità della manifestazione di interesse con cui, stando all’assessore alla Cultura Anna Maria Bertini, "il Comune di Ancona intende contribuire alla realizzazione di iniziative di interesse generale a beneficio della cittadinanza, attraverso il sostegno logistico, organizzativo, economico alle associazioni, agli enti e agli operatori culturali".

La Giunta Silvetti ha deciso di tornare a puntare sul gioiello architettonico di Vanvitelli, riducendo allo stesso tempo il numero di altri spazi messi a disposizione: fuori il Porto Antico, la Cittadella, il Parco di Posatora, la Pineta del Passetto, Piazza San Francesco, messi a disposizioni nel 2023; restano dispinibili, oltre agli spazi della Mole (Corte, Auditorium, Sala Boxe, Aula Didattica), Piazza Cavour e Piazza del Plebiscito; infine, i 200 mq di Spazio Presente per le mostre sopperiranno alla mancanza di specifici spazi espositivi, che fu una delle maggiori criticità dello scorso anno.

Questa e altre problematiche sono state discusse nei mesi scorsi dall’assessore Bertini e dalla dirigente del servizio cultura Viviana Caravaggi con le associazioni riunite nel Coordinamento degli Operatori Culturali di Ancona, che, fra le altre, avevano avanzato la richiesta di dettagliare la dotazione di mezzi e servizi offerta dal Comune. Un’altra richiesta, anch’essa accolta, è stata quella di estendere il periodo di svolgimento delle attività all’intero anno. Infine, non ci saranno più limiti alla tipologia di iniziative culturali da svolgere. Resta il problema degli spazi per i periodi non estivi.

A festival e rassegne andrà l’80% delle risorse disponibili, per un contributo massimo di 15mila euro a iniziativa; alle Mostre il 12% per massimo 10mila euro a iniziativa; alle Conferenze l’8% per iniziative da max 5mila euro. Possono partecipare all’avviso associazioni, comitati, altri soggetti no profit con personalità giuridica che abbiano sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale e anche organismi no profit che non hanno sede sul territorio cittadino, ma le cui attività o iniziative riguardino la comunità cittadina. Ogni soggetto proponente, singolo o associato, potrà presentare un solo progetto. Maggiori informazioni nel sito del Comune.