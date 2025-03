Bando per il sociale. Il Comune di Ancona è l’unico a restare fuori

Il Comune di Ancona partecipa al bando DesTeeNazione – Desideri in Azione – ma alla fine risulta l’unico Comune a non essere neppure stato inserito nella graduatoria finale per l’aggiudicazione dei fondi. Una brutta figura quella compiuta dall’amministrazione comunale, confermata dallo stesso assessore ai servizi sociali, Manuela Caucci: "Sbagliando si impara – ha detto in aula rispondendo all’interrogazione di Mirella Giangiacomi (Pd) – per la prossima volta cercheremo di scrivere e preparare meglio i progetti da presentare a bandi così importanti. Detto questo, in ogni caso non avremmo avuto alcuna possibilità di aggiudicarci le risorse previste dal bando (circa 215mila euro per le tre regioni del centro Italia, Marche, Abruzzo e Umbria, ndr). La selezione privilegiava gli ambiti (ATS, Ambiti Territoriali Sociali, ndr) che non dispongono di strutture dedicate alla partecipazione, l’integrazione, l’inclusione sociale, il contrasto alla dispersione scolastica e via discorrendo. Noi ad Ancona siamo messi molto bene sotto questo profilo, per cui quel bando non ce lo saremmo aggiudicato e infatti a vincere alla fine sono stati Jesi e Fermo".

L’avviso, co-finanziato dall’UE e diviso su 4 programmi, era rivolto agli Ambiti di tutta Italia per realizzare spazi multifunzionali di esperienza per favorire, tra gli obiettivi primari, l’inclusione e lotta alla povertà come previsto dal piano nazionale 2021-2027, ma anche il contrasto alla deprivazione materiale, minorenni fragili, disabilità e così via. Insomma temi centralissimi: "Dal luglio scorso avevate avuto il tempo necessario per preparare un progetto dignitoso, invece il comune di Ancona ha fallito. Non entrare neppure nella graduatoria è un’onta, assessore faccia ammenda" ha tuonato in consiglio la consigliera Giangiacomi. Nei mesi scorsi la dirigente dei servizi sociali ha annunciato il trasferimento e la responsabilità del settore disabilità se n’è andata.