Bando per residenza artistica a Jinju

E’ aperta la selezione per partecipare al "Jinju Artist in residence program", promosso dalla Jinju Culture and Tourism foundation, città sudcoreana appartenente alla Rete delle Città Creative Unesco nel campo dell’artigianato e dell’arte popolare. L’iniziativa, nata in Corea nel 2021, si inserisce tra gli obiettivi promossi dall’Unesco nell’ambito della Rete delle Città creative per gli scambi culturali. Per l’edizione 2025 sono invitati a candidarsi artisti delle arti popolari e delle arti performative tradizionali provenienti da città Unesco, per una residenza artistica a Jinju, da metà settembre a metà ottobre. Il progetto prevede la creazione di spettacoli assieme a compagnie artistiche locali. La candidatura è aperta agli artisti residenti a Fabriano e scade il 23 maggio.