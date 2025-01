Bando per riqualificare le strutture ricettive: "Occasione unica"

C’è grande interesse per il bando sulla riqualificazione del sistema delle strutture ricettive marchigiane. Lo testimonia la presenza massiccia di imprenditori del settore presenti all’incontro che, lunedì mattina, è stato organizzato da Confcommercio Marche con l’obiettivo di approfondire le questioni tecniche poste dal bando e chiarirne alcuni punti. Un taglio molto tecnico come ha evidenziato il direttore generale di Confcommercio Marche e Marche Centrali Massimiliano Polacco, che ha sottolineato l’importanza di una misura fortemente voluta da Confcommercio in sinergia con la Regione con la quale, le sue parole, "c’è stata una collaborazione efficace per arrivare a definire un bando che può permettere un salto di qualità al comparto. Una presenza così importante delle imprese – ancora Polacco –, all’incontro che abbiamo organizzato, ci fa capire quanta voglia abbia il settore di crescere e deve spingere la Regione ad investire altre risorse per garantire ulteriori contributi agli operatori turistici".

Il presidente di Federalberghi Confcommercio Marche Luca Giustozzi ha confermato il grande interesse della categoria per questa misura "che attendevamo da tempo e che può essere uno strumento da utilizzare per dare una mano al sistema". Sono intervenuti anche Paola Marchegiani, dirigente del Settore Turismo e i tecnici della Regione che hanno spiegato la ‘ratio’ di una misura rivolta alle imprese interessate a realizzare progetti di riqualificazione di strutture ricettive esistenti o alla riconversione di immobili in nuove strutture turistico-ricettive. Presente anche il governatore Francesco Acquaroli, che detiene la delega al Turismo e non è voluto mancare all’appuntamento: "L’obiettivo di questa importante misura – ha detto –, è mettere a disposizione delle strutture ricettivo-turistiche risorse ingenti che possono dare un forte impulso alla crescita e alla valorizzazione del sistema. Siamo convinti che la qualità, l’eccellenza e la sostenibilità, siano degli elementi determinanti nella scelta di un’esperienza turistica e ne rafforzano la competitività nell’offerta. La speranza è che in futuro si possano aggiungere ulteriori risorse da poter mettere a disposizione della riqualificazione del settore".