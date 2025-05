Bando perso, caos in Consiglio. Il sindaco attacca il dirigente: "Ma per voi lui è intoccabile"

Il Comune perde il bando per un finanziamento da 300mila euro in materia urbanistica e in consiglio comunale scoppia il caos. Il più nervoso è stato il sindaco, Daniele Silvetti, che si è rivolto verso i banchi dell’opposizione, in particolare verso la consigliera Dem Mirella Giangiacomi che aveva presentato l’interrogazione in materia, alludendo a un dirigente comunale attualmente in servizio. Un’allusione legata, appunto, alla perdita di quei fondi che, in un periodo di grosse difficoltà per le casse comunali, avrebbero senza dubbio fatto comodo. Per la cronaca, come confermato dall’assessore con delega all’Urbanistica, Angelo Eliantonio, quei soldi sono finiti nelle casse del comune di Pesaro.

Tornando alle affermazioni del primo cittadino, queste sono state dette durante la seduta del consiglio comunale di ieri mattina e ascoltate pubblicamente visto che i microfoni erano accesi: "Per voi è difficile dare addosso a quel dirigente che voi conoscete molto bene; lui è intoccabile" ha più volte ripetuto Silvetti che non ha fatto nomi, ma ha fatto capire a molti di chi si stesse trattando. Il commento era legato alle presunte responsabilità da parte di quel dirigente nella perdita di quella importante fonte di finanziamento. Dirigenti e personale in genere finiti sempre durante la seduta consiliare di ieri al centro degli attacchi della maggioranza anche per un debito fuori bilancio contratto quindici anni fa.

Ma tornando al bando del Pug (Piano Urbanistico Generale), tutto è nato dall’interrogazione della consigliera di minoranza a cui ha risposto l’assessore Eliantonio: "Abbiamo ottenuto altri finanziamenti complessivi di oltre 715mila euro che provengono da fondi nazionali e da fondi europei: 180mila da fondi regionali POR FSE per lo sviluppo della componente cartografica del Pug; 300mila euro da fondi statali per la pianificazione finalizzata alla rigenerazione urbana a valere sulle risorse statali del cosiddetto ‘Bando Periferie Capoluoghi’; 235mila euro da fondi statali per l’acquisto di prestazioni specialistiche necessarie alla redazione del nuovo Pug. Il lavoro che abbiamo svolto nel reperimento dei fondi ci ha fornito una base adeguata che ci ha consentito anche di partire con l’iter già dal marzo scorso con una prima presentazione delle procedure che avranno avviato con la costituzione dell’ufficio di piano". Quei 300mila euro finiti a Pesaro però potevano essere utili secondo la minoranza: "Evidentemente le risorse, anche in un periodo di vacche magre, non vi interessano. È già il secondo bando che perdete dall’inizio dell’anno (l’altro aveva riguardato i servizi sociali, ndr). Fosse successa una cosa simile alla giunta precedente avreste esposto gli striscioni ovunque".

Pierfrancesco Curzi