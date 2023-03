"Banzi come Tommasi, guida ideale per la città"

di Giacomo Giampieri

"La nostra coalizione poggia su idee nuove. Non sempre siamo stati in sintonia. Ma questi cinque anni all’opposizione ci hanno aiutati a capire che i problemi evidenti di Falconara li conosciamo tutti e ora ne condividiamo le soluzioni. Proseguiamo compatti: c’è un bel gruppo che lavora armonicamente alla composizione delle liste".

Lo assicura Bruno Frapiccini, capogruppo in consiglio comunale del Movimento 5 Stelle. I pentastellati hanno scelto assieme al Partito Democratico e Cittadini in Comune di sostenere la candidatura a sindaco di Annavittoria Banzi, avvocato 49enne. "Una persona fantastica, dal punto di vista umano e professionale", dice ancora Frapiccini guardando all’esempio Verona: "Una città che ha avuto il coraggio di cambiare amministrazione quando Movimento e centrosinistra hanno individuato in Damiano Tommasi – calciatore di successo, impegnato in ambito sindacale e politico –, la figura ideale per guidare la città. Annavittoria lo ricorda molto: speriamo possa essere di buon auspicio".

Banzi, oltre a Pd, M5s e Cic, conterà anche sull’appoggio di una lista civica propria ‘Si può’ "che è in fase di definizione". Stesso discorso per le altre: "Noi del Movimento siamo a buon punto. C’è uno zoccolo duro di attivisti tra i 16 candidati e siamo alla ricerca di 2 o 3 persone nuove da intercettare in città. A proposito – spiega –. A differenza dei partiti strutturati, abbiamo meno contatti con i mondi professionali e nella società civile, dunque invitiamo chi possa essere interessato a fare attività politica con noi ad interfacciarsi con gli attivisti o con i gruppi territoriali nati dalla riorganizzazione del Movimento. Non abbiamo fretta, stiamo selezionando le persone migliori". Sui programmi Frapiccini è chiaro: "Riteniamo ci siano cose da migliorare, ma anche altre da portare avanti. La nostra coalizione non vuole distruggere: vuole dare una visione a medio lungo termine a questa città – aggiunge –. Non si può sempre piangere per un bilancio senza soldi, quando è noto che i lavori si fanno con fondi sovracomunali e progetti capaci di intercettare risorse. Quei lavori li avrebbe fatti qualunque amministrazione. Quello che noi imputiamo è la capacità di impiegare bene i finanziamenti. Penso all’ex Caserma Saracini: che tipo di volano potrà essere un archivio giudiziario? È un deposito di documenti. E invece l’amministrazione dice di aver ottenuto un risultato, ma il risultato è che non cambierà nulla. L’area verrà riqualificata. Poi, però, quale benefici per il tessuto socio-economico della città? Serve il coraggio di cambiare rotta".

Frapiccini si dice convinto della scelta di stare con Pd e Comitati, anche perché "la destra e il Terzo Polo non sono interlocutori autorevoli e seri con con cui costruire un’alleanza programmatica". E dispensa l’affondo a centristi e civici per Marco Baldassini sindaco: "Si sono autoesclusi dal gruppo di lavoro, dimostrando non affidabilità per la costruzione di un progetto comune. Lasceremo dire ai falconaresi se per motivi di personalismi o di sostanza".