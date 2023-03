Banzi inaugura la sede elettorale: "Prima ascoltiamo, poi le proposte"

Taglio del nastro, mercoledì pomeriggio, per la sede della candidata sindaco di Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Cittadini in Comune e civici Annavittoria Banzi. Un’inaugurazione che si è tinta di rosa, vista la cospicua presenza femminile, ma anche di giallo: il giallo delle mimose regalate dall’avvocato 49enne alle donne in occasione della Giornata internazionale dell’8 marzo a loro dedicata: "Abbiamo voluto cogliere l’occasione di ricordare alle donne che sono uniche e lo abbiamo fatto con un ramoscello floreale e un bigliettino – racconta -. È stata una cosa semplice e spontanea, visto che il taglio del nastro della sede (in via Bixio 59B, in piazza Mazzini) coincideva con questa festa". L’occasione, però, è stata quella per incontrare tanti simpatizzanti in vista delle Amministrative del 14 e 15 maggio.

"La campagna elettorale sta andando molto bene. Comincio a farmi le ossa, devo dire", sorride Annavittoria Banzi, quando raggiunta telefonicamente dal Carlino a margine del confronto sui temi dell’ambiente promosso, ieri, dal locale circolo Legambiente Martin Pescatore al Centro Pergoli assieme agli altri candidati sindaci. Banzi, nel frattempo, continua con le passeggiate per incontrare i cittadini. Dopo Castelferretti, due giorni fa, stamattina toccherà ai quartieri Stadio e Case Unrra alla periferia di Falconara. "C’è molto da fare lì – riconosce la candidata di Pd, Cinque Stelle e comitati -. I problemi di traffico e inquinamento sono noti, ascolteremo le istanze della popolazione. La prossima settimana, poi, saremo a Villanova e Fiumesino. Quindi chiuderemo il giro dei quartieri a Falconara Alta. Ma abbiamo programmato di effettuare almeno due passaggi. Ovvero ricominceremo da zero e la seconda volta servirà per illustrare le linee programmatiche ai cittadini. Nel primo tour li abbiamo ascoltati, nel secondo – invece – spiegheremo loro come vogliamo cambiare la nostra città. Con le idee. Concrete".

Giacomo Giampieri