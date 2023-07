Bar del Duomo, 8 anni di attesa, il Comune chiede al concessionario cosa fare

"Siamo pronti, non adesso ma neppure troppo in là nel tempo, a chiedere al concessionario cosa intende fare. Noi abbiamo firmato col soggetto che ha proseguito il percorso dei vecchi gestori. Nostro interesse è far partire il tutto". Così il dirigente comunale del patrimonio, Claudio Centanni, ha risposto sulla situazione del bar del Duomo. La pratica, partita otto anni fa circa, è ferma al punto di partenza, ma stando a quanto riferito dal Comune, le questioni sarebbero ora legate esclusivamente alla disponibilità dell’imprenditore che avrebbe dovuto costruire il nuovo locale. Il condizionale è d’obbligo, sebbene tutti gli ostacoli burocratico-amministrativi fossero stati superati: "Il contratto con il concessionario è stato firmato _ precisa Centanni, titolare della procedura dal 2020 _, tra l’altro sulla base di un periodo molto lungo e dunque vantaggioso, 25 anni. Dal momento della firma non ci sono stati più nulla osta procedurali per lui, ma dopo circa un anno non è stato fatto nulla qui. Il problema è soprattutto del concessionario che ha lottato tanto per risolvere tutti i cavilli che ogni volta si sovrapponevano e che dalla firma del contratto versa regolarmente la quota concessoria nelle nostre casse. L’ammontare è di circa 12mila euro l’anno se non ricordo male. Non ci sono clausole temporali sul via dei lavori, ma prima o poi vorremmo capire cosa accadrà perché l’interesse dell’amministrazione e della città stessa è vedere l’apertura del bar dopo tanti anni. Il progetto era fatto molto bene, di qualità e costoso, ma forse ci sono problemi legati all’aumento dei prezzi". Un iter lunghissimo risolto, ma poi sul più bello nulla si muove.