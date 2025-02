Bar del Duomo e vandali. Sfondate anche le reti

Reti sfondate e accesso libero: in attesa del passaggio ufficiale della competenza del sito, l’area del bar del Duomo continua a restare nel degrado e in stato di abbandono. Ignoti, difficile pensare alle conseguenze del maltempo delle settimane scorse, hanno divelto la recinzione fatiscente montata per impedire l’accesso nello spazio che da tempo doveva tornare a essere un luogo di forte attrattività. Con l’abbandono della concessione da parte dell’impresa che per anni è stata in procinto di riaprire il suggestivo bar all’ombra della Cattedrale di san Ciriaco, quella porzione di terreno è tornata sotto il controllo dell’amministrazione comunale che ora deve decidere il da farsi.

Intanto impresa e comune hanno trovato un accordo che limita i danni per il privato e consente al pubblico di tornare in possesso di un pezzo di patrimonio. L’accordo è stato siglato a fine gennaio, adesso manca la ratifica ufficiale e definitiva: la società Bar Duomo ottiene indietro la fidejussione da 58mila e soprattutto interrompe il pagamento della concessione annuale, pari a 12mila euro, limitando i danni e le perdite; il comune riceve il progetto e tutti gli incartamenti, compreso il via via libera della soprintendenza, per cui sono serviti anni, evitando così di dover iniziare l’iter ex novo.

Ora la questione di fondo resta cosa fare di quello spazio, un migliaio di metri quadrati circa suddivisi tra attività di somministrazione e ristorazione, zona esterna e area vincolata dopo la scoperta di reperti archeologici e dunque da preservare. Palazzo del Popolo ha due strada da poter seguire. La prima, forse la più semplice, ma non per questo la migliore, è quella di pubblicare un nuovo bando per affidare la concessione poliennale e lasciare ai privati la realizzazione dell’opera con i prezzi e i costi attuali; la seconda è realizzare i lavori ‘in casa’ e poi dare l’attività in gestione. Gli assessori competenti in materia, Stefano Tombolini (lavori pubblici) e Angelo Eliantonio (Patrimonio), assieme al sindaco Silvetti, ci stanno ragionando.

Sono invece i dirittura di arrivo i lavori per il recupero della parte alta dello scalone Nappi. L’opera, che ha richiesto un investimento di circa 100mila euro, si è resa necessaria dopo anni e anni di abbandono della scalinata che dall’altezza del bar del Duomo conduce al campanile della cattedrale di san Ciriaco. La rupe è stata bonificata e lo spazio per i pedoni ripristinato in maniera elegante.