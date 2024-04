Bar del Duomo, il titolare comunica l’inizio dei lavori: la svolta

Bar del Duomo, la storia continua. Il ristoratore anconetano Antonio Ambrosio (ristorante Giardino, Cantinetta del Conero) resta aggrappato al suo grande sogno e presenta una Comunicazione di Inizio Lavori. Si tratta di un documento vincolante molto importante perché conferma la volontà di non mollare il progetto di riaprire un’attività commerciale che funzioni in uno dei punti più suggestivi della città.

Una storia chiusa dentro un buco nero lungo più di dieci anni a causa delle lungaggini burocratiche e le ingerenze delle crisi internazionali che hanno modificato il clima e i prezzi e di fatto messo a rischio l’iter. Entro il 31 marzo scorso Ambrosio doveva comunicare le sue intenzioni: andare avanti con il progetto imprenditoriale oppure lasciare, col peso di veder andare in fumo il denaro versato annualmente per la concessione comunale.

Da qui la Comunicazione di Inizio Lavori, un documento, tuttavia, che di fatto non significa immediata apertura del cantiere e lavori conclusi in quattro e quattr’otto. Tutt’altro. L’imprenditore avrà tre anni di tempo (prorogabili a quattro) per effettuare i lavori, ma restano in piedi le prescrizioni previste dagli enti, compresa la soprintendenza. Il progetto deve restare fedele a quanto previsto, a meno che non intervengano ulteriori modifiche procedurali in corso d’opera. Una cosa è certa, serviranno almeno altri mille giorni, probabilmente di più, per l’inaugurazione del nuovo Bar del Duomo e dunque aver bonificare un’area in totale abbandono da anni. Eppure le cose potevano sicuramente andare peggio, quanto meno sotto il profilo temporale: in caso di concessione decaduta l’amministrazione avrebbe dovuto rimettere in moto tutto l’iter di aggiudicazione così come avvenuto tanti anni fa; oppure decidere essa stessa di inserire il sito nel piano delle opere pubbliche.