Bar della Stazione, si prova a riaprire il locale

Un locale chiuso da dieci anni, troppo tempo per essere vero. Pavimenti e soffitti del primo Novecento, una superficie di oltre 200 metri quadrati, posizione centralissima: queste alcune caratteristiche dei locali del bar-ristorante della stazione di Falconara, che Rfi, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, intende affittare dopo i lavori di ristrutturazione che hanno interessato la struttura esterna e gli infissi.

Proprio ieri mattina, il sindaco Stefania Signorini ha fatto un sopralluogo nell’immobile. "Il punto ristoro della nostra stazione ferroviaria gode di una posizione strategica – ha commentato il primo cittadino – e la sua riapertura garantirebbe un presidio in un’area tanto centrale della città. Vederlo di nuovo aperto sarebbe importante anche per il valore storico di questa attività".

Grazie ai due ingressi, uno sulla Flaminia e uno all’interno della stazione ferroviaria, il bar-ristorante può diventare un punto di riferimento non solo per i passeggeri, ma per tutta la città, in una zona che in pochi anni ha perso due locali storici. Dice niente lo storico Caffè Bedetti, che si apriva dall’altra parte della Statale? Il bar della stazione è ufficialmente off-limits dal febbraio 2013, quando il precedente conduttore ha riconsegnato l’immobile a Rfi. Le gare emesse sino all’anno scorso sono andate sempre deserte, ma dal giugno 2022 c’è la possibilità di presentare offerte che saranno valutate con una trattativa diretta. "La stazione ferroviaria ha un ruolo molto importante per Falconara – ha aggiunto Signorini – e con il gruppo Ferrovie dello Stato c’è oggi una collaborazione costante, che ha portato tra l’altro a un risultato molto importante per Falconara: la messa a disposizione a partire da aprile dell’area di sosta accanto allo scalo ferroviario, che potrà accogliere circa 30 posti auto a disposizione di residenti e frequentatori del centro città".

Tornando al bar-ristorante, invece, per renderlo operativo, sarà "necessario realizzare l’impianto elettrico e quello idrico, i servizi igienici e completare la pavimentazione nei locali annessi a quello più antico, dove sono stati conservati i pavimenti e il soffitto a cassettoni che risalgono all’epoca della costruzione della stazione, tra il 1928 e il 1930. I privati interessati all’affitto dei locali potranno tener conto delle opere da realizzare per quantificare l’offerta", si legge nella nota trasmessa dal Comune. Maggiori dettagli sul portale dell’Ente.